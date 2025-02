Il garante della disabilità incontra l’Unione dei Comuni

Mercoledì

all’Unione incontro tra il Garante della persona con disabilità e la Giunta dell’Ente, al fine di fare il punto sul primo anno dei lavori che il Garante, Giovanni Alberigi, ha svolto in questi primi mesi del suo incarico. Numerose le tematiche affrontate, si è parlato soprattutto del lavoro che ancora ci sarà da svolgere nei prossimi due anni. Alberigi ha illustrato le attività portate avanti e quelle in corso. Il Garante ha inoltre illustrato alla Giunta le diverse opportunità di finanziamento che si stanno prospettando per le imprese private e che saranno illustrate in incontri pubblici nei prossimi mesi. Inoltre ha presentato un programma di attività che intende portare avanti nei prossimi periodi. Il garante può essere contattato a [email protected] o 0583 88346. M.N.