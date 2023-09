Il Galà Lirico di Puccini a Lucca: ingresso libero al Teatro del Giglio

Con un grande galà lirico, aperto gratuitamente, domenica alle 21 al Teatro del Giglio l’Associazione Lucchesi nel Mondo celebra la trasformazione in museo, 50 anni fa, della casa avita dei Puccini a Celle di Pescaglia. Luogo amatissimo dal compositore da giovane, nell’ottobre 1924 Puccini, ormai uomo maturo che presagiva la fine della propria vita, compì il suo ultimo viaggio proprio a Celle qualche giorno prima di partire per Bruxelles dove morì il 29 novembre 1924. Grazie all’impegno dell’Associazione, che taglia quest’anno il traguardo dei 55 anni di attività, la casa fu riscattata nel 1973 e in essa fu allestita l’esposizione permanente dei preziosi cimeli provenienti dalle figlie di Ramelde Puccini. Le star della serata - Serena Farnocchia, Stefano La Colla e Devid Cecconi - sono tutti artisti che hanno calcato le scene del Teatro alla Scala sotto la direzione di maestri come Bartoletti, Muti e Chailly e hanno sviluppato carriere internazionali in Europa e oltre. Saranno accompagnati in un repertorio di arie e duetti molto amati di Puccini, Leoncavallo, Giordano dall’Orchestra del Conservatorio L. Boccherini sotto la direzione di Maestro GianPaolo Mazzoli. Il programma comprende brani da Manon Lescaut, Tosca e Madama Butterfly, oltre a momenti dai Pagliacci di Leoncavallo, Andrea Chènier di Giordano e Cavalleria rusticana di Mascagni che saranno presentati da Vivien Hewitt, regista della serata. Biglietti da giovedì alle 10.30 al Teatro.