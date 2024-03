Il futuro delle riserve d’acqua. Lo studio dell’università di Pisa

Fra quanto finirà la "ricarica" delle sorgenti naturali di Capannori alla luce dei cambiamenti climatici e della diminuzione delle precipitazioni? E quali strategie si dovranno mettere in atto a livello istituzionale per razionalizzare la risorsa idrica? Sono i temi che affronterà uno studio che sarà realizzato dal Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università di Pisa, in accordo con il Comune di Capannori. Tutto ciò nella Giornata mondiale dell’acqua.L’analisi scientifica, della durata biennale e che svelerà la situazione dell’oro blu nella Piana tra due decenni, è stato presentato in una conferenza stampa dall’assessore all’ambiente, Giordano Del Chiaro, dal vice direttore del Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università di Pisa e presidente del corso di Laurea in Scienze Ambientali, Giovanni Zanchetta e dalla professoressa Monica Bini co-responsabile del progetto.

Presente anche Stefano Natali, il giovane ricercatore che ci lavorerà. Nel territorio esistono 15 polle (diventeranno a giorni 16 con l’inaugurazione della fontana a San Pietro a Marcigliano) che rappresentano sostenibilità ambientale, visto che riducono sensibilmente l’acqua in bottiglia.

"Piccoli bacini che però possono esaurirsi, non sono perenni – ha spiegato il professor Zanchetta – e quindi è necessario che le persone non diamo per scontati gesti semplici come l’approvvigionamento del prezioso liquido. Prenderemo in esame i vari modelli, anche delle precipitazioni per stabilire le riserve in atto". L’assessore Del Chiaro ha aggiunto: "Avremo una fotografia di qui a venti anni, noi abbiamo investito sulla Via dell’Acqua e continueremo a farlo, ma la politica per prendere decisioni deve conoscere in anticipo al realtà".

La professoressa Monica Bini ha sottolineato invece come questa iniziativa rappresenti un bell’esempio di sinergia tra Atenei e territorio e di come la ricerca debba fornire risposte concrete e non solo accademiche, sia pure fondamentali, con una ricaduta pragmatica sul territorio. Più nel dettaglio il progetto ha tra i suoi obiettivi l’analisi del possibile impatto locale dei cambiamenti climatici futuri a scala decennale e pluridecennale: raccolta dei dati climatici e idrologici dell’area di indagine; analisi con approcci statistici finalizzati alla individuazione di relazioni e trend pluriennali.

Massimo Stefanini