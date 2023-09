Il futuro delle imprese Nuove generazioni tra formazione e competitività

Le sfide del futuro nel mondo delle aziende, la crescita e la formazione delle giovani risorse e la crescita dei giovani. Questi i temi centrali della conferenza “Nuove Generazioni, imprese globali e la sfida della competitività” promosso dall’Osservatorio Imprese Estere di Confindustria e Luiss e la Scuola IMT Alti Studi di Lucca, con il contributo di Fondirigenti, che si è svolta ieri nella sede di IMT a Lucca.

Tanti i temi trattati, dalla formazione del capitale umano in Italia, alla collaborazione tra il mondo dell’università e quello delle imprese a capitale estero e all’individuazione delle competenze necessarie a proiettare le aziende nel futuro. Come emerge dagli studi dell’Osservatorio Imprese Estere, quasi tutte le realtà a capitale estero svolgono attività di formazione (9 su 10) a differenza delle altre imprese residenti (meno del 70%). La formazione è una delle più importanti leve attivate dalle imprese estere per attrarre nuovi talenti. L’89% delle imprese a capitale straniero, infatti, investe su questo aspetto in percentuale maggiore rispetto alle altre realtà imprenditoriali presenti in Italia, affiancando alle attività formative tradizionali anche il training on the job, la partecipazione a convegni, workshop e seminari e attività di auto-apprendimento.

"I dati parlano chiaro - spiega la Vice Presidente per l’Internazionalizzazione di Confindustria e Presidente di ABIE, Barbara Beltrame Giacomello -, le imprese italiane a capitale estero danno una grande rilevanza agli asset intangibili nelle loro strategie di crescita e, in particolare, le analisi testimoniano l’attenzione delle imprese estere alla qualità e alle competenze delle risorse umane. I talenti ad alto potenziale hanno bisogno di un’offerta di formazione che gli permetta di sviluppare le loro qualità per poi metterle a disposizione dell’azienda. Per questo l’Advidory Board Investitori Esteri (ABIE) di Confindustria, insieme alle nostre imprese associate, ha elaborato un progetto formativo dedicato a manufacturing, leadership, sustainability e business management, rivolto ai loro talenti".

"Quella della formazione del capitale umano è una questione globale che non può essere affrontata senza considerare l’importanza delle connessioni tra territori in un sistema più ampio di quello nazionale e persino europeo. In Italia l’impatto del mismatch è del 48%, ciò significa che le imprese non trovano metà delle risorse che cercano - aggiunge Giovanni Brugnoli, vice presidente per il Capitale umano di Confindustria -. E senza risorse preparate non si può competere. Proprio per questo bisogna allargare gli orizzonti e mettere in campo strategie innovative per importare nuove competenze, andando ad esempio a formare in modo strutturato risorse all’estero, per poi attrarre talenti nel nostro Paese. Abbiamo già una riconosciuta capacità internazionale di tante nostre università e di sempre più ITS che dobbiamo valorizzare. Dobbiamo fare, appunto, sistema e il contributo delle imprese a capitale estero è e sarà sempre più determinante". La formazione e la valorizzazione delle giovani risorse e della classe dirigente del futuro al centro del lavoro e degli sforzi di Imt Alti Studi, che prosegue il suo lavoro basato sull’interdisciplinarità e l’arricchimento degli studenti.

"Le competenze della forza lavoro sono tra i principali elementi considerati nelle scelte localizzative degli investitori esteri: competenze tecniche specializzate, essenziali in un contesto caratterizzato dalla doppia transizione (digitale e sostenibile) e capacità manageriali adeguate a gestire il cambiamento - sottolinea Marco Bodini, presidente di Fondirigenti – Gli investitori esteri svolgono, in questo senso, un ruolo decisivo, alzando l’asticella degli standard e facendo da traino per tutto il sistema delle PMI. Rafforzare il ruolo della formazione continua, a partire da quella manageriale, è dunque la strada maestra per migliorare il posizionamento del nostro sistema economico in termini di attrattività".

Tanti gli ospiti illustri che hanno preso parte alla giornata dedicata alla formazione e allo studio nella cappella Guinigi di Imt, a partire dal rettore di Imt, Rocco De Nicola, che ha fatto gli onori di casa, a Emanuela Trinca e Manuela Nicosia ricercatrici dell’Istat, che hanno illustrato i risultati dell’Osservatorio su imprese a capitale estero e formazione. Interessanti anche i contributi dei manager Marco Travaglia, presidente e Ad del gruppo Nestlè Italia, Pierpaolo Antonioli, ad Punch Torino, Paolo Ruggeri, vicepresidente Baker & Hughes - Nuovo Pignone, a colloquio con Paolo Tedeschi della Regione Toscana, come il contributo di Mauro Marchiari (Accenture). A tirare le conclusioni della giornata il viceministro delle Imprese e del Made in Italy, Valentino Valentini.

"Viviamo uno scenario economico influenzato dalla geopolitica, che sta cambiando, continua a cambiare - spiega Valentini - e io credo che non ne abbiamo ancora visto l’approdo. Abbiamo abbandonato la globalizzazione ‘del mondo piatto’ per andare verso aree più o meno omogenee che saranno in competizione e in rapporti commerciali nelle quali dovremo inserirci. L’Europa è una di queste aree e la dovremo preservare perchè è un fattore di competitività per tutti noi. Se ci presentiamo come un’area compatta, un’area che ha un set di regole - ha aggiunto - siamo in grado di competere e attrarre investimenti. Come Ministero cerchiamo di essere a disposizione per affrontare anche questa fase, tutte le risorse possibile cerchiamo di metterle su Industria 5.0, e Nuova Sabatini, apriamo i centri di trasferimento tecnologico: io credo molto anche nella forza dell’impresa all’interno della società come fattore di trasformazione"

Iacopo Nathan