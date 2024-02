Il futuro dell’acqua lucchese ”Una legge per salvare Geal“

"La nostra proposta di legge, che sarà discussa, nelle prossime settimane nel consiglio regionale va nella direzione utile a salvaguardare il futuro di Geal che è il gestore che garantisce da sempre costi inferiori per i cittadini oltre ad una grande tradizione e vicinanza con la popolazione".

Lo afferma il consigliere regionale della Lega, Massimiliano Baldini che ricorda come la proposta stessa permetterebbe di lavorare per riunire un territorio ricco della risorsa, ingiustamente ed erroneamente diviso fra più gestori diversi come inizia a essere sostenuto da più parti politiche.

"I sub-ambiti provinciali - lo afferma lo stesso studio voluto da Ait - permettono economie di scala ottimali – ricorda Baldini – e la provincia di Lucca, numeri alla manoconcretizza un quadro perfetto perché si collocherebbe all’interno del tetto dei 450.000 cittadini che rappresenta, secondo quello studio, un limite ideale. Del resto, come abbiamo ribadito più volte, siamo contrari ideologicamente all’inserimento dell’acqua nella multiutility perché si tratta del bene comune per antonomasia e perché c’e’ stato un referendum votato con percentuali bulgare che ha confermato questa visione".

Baldini, che sta seguendo con attenzione il dibattito in corso nelle istituzioni del territorio e che ha partecipato ai consigli comunali aperti sul tema sia a Lucca che a Capannori, ricorda le posizioni prese proprio nelle due assisi elettivi dai rappresentanti dei Lega Pasquinelli e Caruso, annuncia che incontrerà a breve i presidenti di Lucca Holding e Geal, oltre ai sindaci di Lucca e Pisa.

"E’ una partita, quella dell’acqua - conclude Baldini - decisiva per il futuro delle nostre comunità come e’ emerso anche nei recenti convegni svoltisi a Palazzo Ducale a Massa e alla Normale a Pisa dove ho partecipato e dai quali tanti sono stati gli spunti che ho appreso e che porterò in Quarta Commissione ed in Consiglio Regionale quando inizierà il dibattito sulla Pdl presentata dalla Lega".

F. V.