Il frate Abelardo, Eloisa, la passiflora e l’agnocasto

Nel 1117 un frate quarantenne di nome Abelardo era, nell’Università della Sorbona, un’autentica autorità nel campo della filosofia; una ricca famiglia decide di affidargli, per lezioni private, la giovane Eloisa appena sedicenne; ma, ahimè, fra i due scoppia la passione e la ragazzina rimane incinta; scandalo immenso; i parenti della giovane allieva sono infuriati e, infatti, una notte dei loro sicari penetrano nella stanza di Abelardo e lo evirano.

Eloisa viene reclusa nel convento di Argenteuil, Abelardo in quello di Saint Denis; ma il loro amore benché separati, durò fino alla morte con un epistolario ricchissimo in delicate lettere. Pare che dopo questo triste episodio venisse imposto ai seminaristi del tempo un uso continuo di passiflora e tisane di agnocasto. La passiflora probabilmente l’avete in giardino e non lo sapete; viene usata come pianta ornamentale e adesso è in fiore; si chiama così perché questo fiore descrive la passione di Cristo; si intravede infatti una corona e degli stimmi che assomigliano a dei chiodi; in estate un piccolo frutto si colora di arancione; non lo mangia nessuno eppure è buonissimo e soprattutto ha una cospicua azione calmante senza nessun effetto collaterale. Stessi meriti calmanti e sedativi ha l’Agnocasto (agnello casto) utilissimo per sedare spiriti bollenti.

In questo periodo inoltre tutta la Toscana è ricoperta da manti di camomilla selvatica; questa pianta viene usata come blando tranquillizzante, ma pochi sanno che è molto utile anche per i dolori mestruali. L’infuso di camomilla va però saputo preparare; i suoi fiori non vanno bolliti, ma semplicemente messi in infusione in acqua tiepido calda (80 gradi) e poi addolcita con miele possibilmente di tiglio, anche esso dalle grandi proprietà sedative e calmanti. Per inciso anche il nostro the prepariamolo con una infusione tiepido calda e non con acqua bollente. L’eccessivo calore denatura i principi attivi di queste meravigliose erbe.