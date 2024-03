Il francobollo per Elena Gianini Belotti. Oggi presenterà il suo libro alla Coop

Si celebra oggi l’uscita del francobollo dedicato a Elena Gianini Belotti, incluso nella categoria Francobolli ordinari per la serie tematica “il senso civico” dedicati alla forza delle donne. Nell’occasione la sezione soci Coop di Lucca in collaborazione con l’associazione La Città delle donne Odv, presentano uno dei saggi più conosciuti dell’autrice, in cui vengono analizzati i condizionamenti culturali e sociali che determinano alcune caratteristiche apparentemente innate nella differenziazione tra maschi e femmine, in realtà in gran parte indotte da azioni e concezioni che condizionano la crescita fin dalla nascita. Noi Rete donne, un network nazionale di donne del quale fa parte l’associazione La Città delle donne ODV di Lucca, ha proposto al Ministero delle imprese e del made in Italy l’emissione di una serie di francobolli nella serie “Il senso civico” dedicati a figure femminili del nostro secolo, che hanno contribuito con il lavoro e il loro pensiero a cambiare radicalmente la società italiana.

La prima proposta accolta dal Ministero, che si avvale di un apposito e competente comitato filatelico, riguarda proprio Elena Gianini Belotti che oggi alle 17.30 nella sala Coop.fi Lucca in viale Puccini presenterà il libro “Dalla parte delle bambine“, scritto nel 1973, e più volte ripubblicato e tradotto.