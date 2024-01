Il “Fiorino d’oro“ ad Antonio Patuelli. Premiato il presidente Abi e Cassa Ravenna

Il sindaco di Firenze Dario Nardella ha consegnato ieri ad Antonio Patuelli (nella foto), presidente Abi (Associazione Bancaria Italiana) e del gruppo bancario La Cassa di Ravenna (del quale fa parte il Banco di Lucca e del Tirreno, nell’occasione rappresentato dal presidente Sergio Ceccuzzi), il Fiorino d’oro, massima onorificenza della Città di Firenze. La cerimonia si è tenuta nella Sala degli Elementi di Palazzo Vecchio. Questa la motivazione: "Ad Antonio Patuelli, presidente Abi, personalità di grande caratura intellettuale, che a Firenze ha scritto una pagina importante della sua storia, anche in virtù dei profondi studi danteschi, e grazie a un intenso legame di formazione culturale - la laurea in giurisprudenza con Paolo Grossi e l’attività di giornalista - a passioni personali, alla presenza qualificata in diverse istituzioni culturali fra cui l’Accademia dei Georgofili, il Gabinetto Vieusseux, l’Accademia della Crusca. Un riconoscimento alla persona, alla competenza, allo stile, agli alti valori etici con cui ha interpretato le diverse funzioni ricoperte".