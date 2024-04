Il film “vola“ ancora più in alto. Tappa a Tassignano poi rientro. Due giorni di ciak a Palazzo Pfanner

Dustin Hoffman è inarrestabile. La città gli vuole già bene mentre si formano gli scherzosi “partiti“ di ristoratori che non hanno ancora avuto il beneficio di un selfie con lui. Intanto è iniziata ieri all’aeroporto di Tassignano la terza settimana di riprese del film internazionale di Peter Greenaway, mentre appunto prosegue in città la calorosa accoglienza per produzione, troupe e cast che stanno lavorando con la massima collaborazione della cittadinanza ed il supporto tecnico e logistico costante degli uffici comunali e dell’assessore al turismo Remo Santini durante le fasi di preparazione ed operative delle complesse riprese.

Anche le riprese notturne in via del Fosso della scorsa settimana, hanno infatti attirato nei pressi del set decine di visitatori e appassionati, incuriositi dalla presenza del disponibile e sempre cortese cast hollywoodiano e dalla complessità operativa del progetto cinematografico più grande che abbia mai interessato la città di Lucca. Per questa settimana, a partire da domani, sono previsti alcuni dei ciak più attesi, che coinvolgeranno location suggestive e iconiche del centro storico come palazzo Pfanner.

L’amministrazione comunale, per il buon esito delle prime due settimane di riprese, tiene a ringraziare per la collaborazione i volontari della Misericordia di Lucca, la Protezione Civile, Croce Verde Lucca e Ponte a Moriano, Croce Rossa Italiana, Anpana Lucca, le associazioni Cisom e ANC oltre alle forze dell’ordine coinvolte che si stanno adoperando con grande impegno per un costante supporto tecnico e logistico alla produzione.

Per consentire il regolare svolgimento delle riprese sono previste temporanee modifiche alla viabilità ed al traffico, che l’amministrazione comunale continuerà a comunicare tempestivamente ai cittadini giorno per giorno. L’ordinanza comunale, al fine di ridurre i disagi, autorizza innanzitutto la sosta gratuita per i residenti negli stalli blu (a parcometro), nonché l’uscita da altri varchi e la deviazione del trasporto pubblico urbano. Anche oggi e mercoledì la troupe sarà a Tassignano, poi tornerà in centro e in particolare a Palazzo Pfanner nelle giornate di giovedì e venerdì, in via Cesare Battisti, piazza del Collegio, via San Sebastiano, la rampa di San Frediano.

Laura Sartini