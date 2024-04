Il film “Misericordia“ in via eccezionale stasera sarà all’Astra

Grande novità questa settimana per il Circolo del Cinema di Lucca che continua la programmazione di film in prima visione, ma lo fa in una nuova sede: al Cinema Astra anziché al Cinema Centrale, temporaneamente chiuso per ristrutturazione. Dopo 45 anni di attività ininterrotta al Cinema Centrale l’appuntamento di giovedì e dei prossimi due, rappresenta un evento eccezionale nella storia del Circolo. Stasera infatti, alle 21.15 sarà proiettato al Cinema Astra l’ultimo film di Emma Dante, “Misericordia“. Un film ambientato in Sicilia, precisamente in un piccolo borgo sul mare, su cui si ergono tra i rifiuti e i rottami alcune casupole realizzate in pietra grezza, mentre alle spalle del paesino vi è la montagna maestosa. Eccezionalmente il film sarà introdotto da un messaggio video che Emma Dante ha voluto lasciare agli spettatori del Circolo del Cinema di Lucca. Ingresso con biglietto ridotto di 6 euro. Occorre anche la tessera annuale (10 euro), la tessera abbonamento (25 euro) o della nuova tessera “sostenitore” dal valore di 100 euro.