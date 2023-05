Il festival “Lucca in Mente“ Da Morgan a Nuzzi, a Maffei Viaggio nella salute mentale

Da Morgan a Gianluigi Nuzzi, passando per Giorgio Manzi e Lamberto Maffei, solo per citarne alcuni. Anche quest’anno il festival “Lucca in Mente”, giunto ormai alla sua terza edizione, si preannuncia ricco di eventi e appuntamenti da non perdere. Nomi e volti noti a livello nazionale e internazionale arricchiranno il festival culturale e scientifico dedicato al mondo del cervello e della salute mentale, che si terrà da mercoledì 17 a domenica 21 maggio a Villa Bottini.

Dopo il successo delle edizioni passate (all’interno della quale si sono alternate personalità del calibro del compositore Giovanni Allevi, del prof. Andrea Crisanti, dell’imprenditore Oscar Farinetti e degli scrittori Chiara Gamberale, Maura Gancitano, Giulio Cavalli e Nada Malanima), anche quest’anno il festival, organizzato dalla Fondazione BRF, sotto la direzione artistica degli scrittori e giornalisti Flavia Piccinni e Carmine Gazzanni, riserverà piacevoli sorprese con incontri, discussioni e dibattiti imperdibili.

Ad inaugurare questa edizione il 17 sarà il professor Lamberto Maffei, già direttore del CNR e dell’Accademia Nazionale dei Lincei, che presenterà “Solo i folli cambieranno il mondo” (Il Mulino), per un approfondimento sul rapporto fra arte e follia.

Seguirà l’incontro, in collaborazione con la Società lucchese dei Lettori, con lo scrittore Daniele Mencarelli: con il suo romanzo “Fame d’aria” (Mondadori) racconterà il viaggio di un padre e del figlio autistico alla riscoperta del loro rapporto.

La giornata di giovedì 18 maggio si aprirà con la scrittrice Angela Terzani Staude, che presenterà “L’età dell’entusiasmo” (Longanesi): un racconto di una vita in viaggio con il marito, il grande Tiziano Terzani. A seguire ci sarà l’attesa premiazione del cantante Marco Castoldi, in arte Morgan: una serata-evento in compagnia del poliedrico artista che, al termine dell’appuntamento, verrà insignito dalla Fondazione BRF con un riconoscimento per la sua dedizione tra arte, creatività e impegno sociale.

Venerdì 19 maggio sarà ospite di “Lucca in mente” il giornalista Mauro Querci, caporedattore di Panorama per presentare il libro fotografico “Extralarge. Microstorie dal lato lungo del mondo”: con lui viaggeremo alla scoperta delle bellezze dimenticate del nostro pianeta.

Sabato 20 maggio sarà una giornata carica di eventi ed emozioni, a partire dall’incontro, in collaborazione con la Società lucchese dei lettori, con la scrittrice Gaya Cenciarelli, autrice del romanzo “Domani interrogo” (Marsilio). Insieme a lei, l’illustratrice Angelica Lippi che dal vivo illustrerà le parole della scrittrice. Seguirà poi un incontro da non perdere con l’antropologo e divulgatore Giorgio Manzi che, insieme al presidente della Fondazione BRF, lo psichiatra Armando Piccinni, ripercorreranno la storia dell’evoluzione umana tra scienza, aneddoti ed evoluzione del cervello umano.

La giornata si concluderà con lo scrittore e conduttore televisivo Gianluigi Nuzzi che presenterà “I predatori tra noi” (Rizzoli): un’inchiesta che mette a nudo la nostra società, per ragionare di attualità e delle derive del nostro tempo.

La giornata conclusiva di domenica 21 maggio si aprirà con la consueta premiazione del concorso dedicato alle scuole primarie e secondarie di primo grado che per la prima volta è stato aperto alla Regione Toscana: un momento ricco di emozioni in cui i giovani studenti saranno i veri protagonisti e mostreranno come percepiscono le loro emozioni tramite disegni, ritratti, poesie e brevi saggi scritti.

Il festival si concluderà, infine, con lo scrittore e giornalista Stefano Nazzi che, dopo il successo incredibile del suo podcast “Indagini”, presenterà “Il volto del male” (Mondadori). Con lui lo psichiatra Pietro Pietrini e il noto autore televisivo Alessandro Garramone (autore, tra gli altri, del documentario di successo internazionale “Wanna”, in onda su Netflix), per discutere di cronaca nera e psicologia criminale.

Un programma, dunque, ricco di eventi, organizzato dalla Fondazione BRF grazie anche al contributo del Comune di Lucca e della Cassa di Risparmio di Lucca che, ancora una volta, hanno dimostrato di credere nella filosofia e nell’obiettivo della Fondazione BRF: far nascere nel cuore della Toscana un appuntamento annuale con la cultura e il benessere della nostra mente, perché è sempre necessario ricordare che una buona salute passa anche dal cervello.