Il festival dedicato alla nostra storia Pensato per i lucchesi, piace ai turisti

E’ ormai tutto pronto per Lucca Historiae Fest, il primo festival della storia di Lucca che si svolgerà dal 12 al 14 maggio prossimi sulle Mura e sugli spalti del luogo-simbolo della città. Il festival è stato presentato dagli assessori Mia Pisano e Remo Santini, e dal consigliere con delega alle tradizioni storiche Lorenzo Del Barga.

L’evento, che vedrà in totale 500 figuranti impegnati, sarà strutturato in tre sezioni: l’Orologio del Tempo, con nove ricostruzioni storiche, gli Spettacoli, che avranno una zona dedicata all’ex-Campo Balilla, e le Esposizioni, che verranno allestite nelle casermette. La storia di Lucca sarà raccontata con un originale mix di strumenti multimediali che ne consentirà una piena fruizione da parte di un pubblico eterogeneo. L’obiettivo è quello di realizzare un appuntamento che favorisca la divulgazione della storia di Lucca, attraverso un format pensato prima di tutto per i lucchesi, ma che rappresenta un’occasione anche per i turisti che in questo periodo animano il territorio.

"Sarà una manifestazione originale – ha spiegato Del Barga – con le Mura che diventeranno un vero e proprio orologio del tempo: nove baluardi, nove periodi storici della città".

L’Orologio del Tempo aprirà ai visitatori sabato 13 maggio per una immersione tridimensionale nella storia di Lucca. Il baluardo San Paolino sarà dedicato alla ricostruzione del periodo celto-ligure e di quello romano, il San Donato all’epoca del Ducato longobardo, il baluardo Santa Croce ospiterà la ricostruzione carolingia e il mercato varego, i baluardi San Martino e San Pietro racconteranno il medioevo lucchese, il San Salvatore vedrà il periodo Rinascimentale, il baluardo La Libertà sarà dedicato all’epopea napoleonica, il San Regolo alla ricostruzione dell’occupazione austro-ungarica e della prima guerra mondiale e il baluardo San Colombano ospiterà gli eventi della seconda guerra mondiale.

"E’ un evento che sottolinea la volontà dell’amministrazione di dare vita a iniziative realizzate in prima persona – ha aggiunto Pisano – ci sarà da divertirsi ma anche da imparare qualcosa". Evidenti, però, anche i riflessi turistici: molte le richieste di informazioni arrivate a seguito della campagna informativa sui social. "Tre sono le parole chiave – ha chiuso Santini – programmazione, valorizzazione, identità. Questa è forse la manifestazione più calzante per attrarre flussi turistici con le Mura protagoniste a tutto tondo".

Fabrizio Vincenti