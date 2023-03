Il festival cresce Cento espositori al Polo Fiere

“Lucca Collezionando“, il festival vintage-pop dedicato al fumetto e ai mondi del fantastico, conferma la formula che ha riscosso il grande successo della passata edizione, con migliaia di visitatori che si sono rituffati per un giorno nell’atmosfera pop degli anni ‘70, ‘80 e ’90. Il festival, organizzato al Polo Fiere, quest’anno cresce fino a sfiorare i 100 espositori: il pubblico troverà i marchi dei grandi editori di fumetto (tra cui StarComics, Edizioni BD-JPop, Panini, Bonelli), le fumetterie, i rivenditori di tavole originali e di giochi da tavolo e giocattoli.

L’area espositiva si amplia di oltre 1200mq in più rispetto al 2022. 25 e 26 marzo alla riscoperta del vintage da collezione italiano, europeo, americano e giapponese: già dallo scorso anno, infatti manga ed anime classici trovano il loro posto nel programma culturale così come nelle librerie dei collezionisti. Da sottolineare anche il forte incremento dell’offerta di tavole originali, un mercato incredibilmente florido e vivace, che mette a disposizione degli appassionati tante rarità, grazie alla presenza in fiera dei migliori rivenditori, dei collezionisti, di gallerie e associazioni che celebrano l’emozione di poter avere un "pezzo originale" in casa propria. Il viaggio nei ricordi degli anni ‘80 e ‘90 parte proprio dal poster di quest’anno, realizzato dal fumettista e illustratore Sergio Algozzino, ospite della manifestazione. Un’immagine carica di particolari e di omaggi alla pop culture, 80 citazioni dal mondo del fumetto, cinema, serie tv, animazione, videogames (anche in 8 bit). Algozzino lancia quindi 80Quest, una vera sfida al pubblico, riservata ai visitatori di Lucca Collezionando 2023: chi sarà presente in fiera e individuerà almeno 60 di queste citazioni otterrà un invito per Lucca Comics & Games 2023. Oltre a Algozzino, a Lucca Collezionando saranno, tra gli altri, presenti due protagonisti del fumetto internazionale come Alfonso Font e Claudio Villa, iconici disegnatori di uno dei fumetti di maggior successo di sempre, Tex, edito da Sergio Bonelli Editore, cui sarà dedicata una mostra.