Il dovere di ricordare. Le musiche dei ‘campi‘ concerto narrativo e un ‘vero‘ testimone

Proseguono gli appuntamenti promossi dall’amministrazione comunale insieme a enti e associazioni del territorio, per ricordare la Shoah. A villa Bottini tante le classi delle scuole superiori e medie, e tanti i cittadini stanno visitando la mostra I fantasmi di Auschwitz del fotografo Fiorenzo Sernacchioli. In più in collaborazione con Atvl - Associazione Toscana Volontari della Libertà Lucca, si stanno tenendo alcune conferenze nelle scuole: nei licei sulle figure di Primo Levi e Anna Frank con i professori Caterina Frustagli e Davide Fadda e negli altri istituti superiori su “Le rose di Ravensbrück”, le donne del campo di concentramento femminile posto a 90 chilometri da Berlino, con le professoresse Simonetta Simonetti e Gemma Giannini. Al cinema Centrale e alla Fondazione Banca del Monte di Lucca è in programma la proiezione di tre diversi film a tema. Tutti questi appuntamenti, che rappresentano altrettante occasioni per esercitare il diritto-dovere alla memoria e promuovere le ragioni della pace, culmineranno sabato 27 gennaio, Giorno della Memoria, in due diversi eventi. Alle 16 a villa Bottini ci sarà Il dovere di ricordare di Alessandro Dominguez, concerto narrativo realizzato in collaborazione con l’Istituto Storico della Resistenza e dell’Età Contemporanea in Provincia di Lucca.

Si tratta di un concerto con musiche ritrovate nei campi di concentramento e di sterminio (molte delle quali sono state ritrovate dal pianista Francesco Lotoro). Infine il 6 febbraio alle 10.00, al teatro San Girolamo, si terrà un incontro degli studenti delle scuole secondarie di primo grado con Lello Dell’Ariccia, testimone della Shoah, sempre a cura di Atvl.