”Il dovere di ricordare“. Concerto narrativo a Villa Bottini

Vanno avanti gli appuntamenti promossi dall’amministrazione comunale insieme a enti e associazioni del territorio, per ricordare la Shoah.

Mentre a villa Bottini prosegue la mostra ’I fantasmi di Auschwitz’ del fotografo Fiorenzo Sernacchioli; oggi, sabato 27 gennaio e Giorno della Memoria, due diversi eventi. Alle 16 a villa Bottini ci sarà ”Il dovere di ricordare” di Alessandro Dominguez, concerto narrativo realizzato in collaborazione con l’Istituto Storico della Resistenza e dell’Età Contemporanea in Provincia di Lucca. Si tratta di un concerto con musiche ritrovate nei campi di concentramento e di sterminio (molte delle quali sono state ritrovate dal pianista Francesco Lotoro, pianista e ricercatore specializzato in musica concentrazionaria), con testimonianze dirette dei prigionieri dei lager nazisti e storie dei Giusti delle Nazioni. Dominguez suonerà una chitarra della seconda metà dell’Ottocento di Gaetano Guadagnini, che è molto simile ad alcune chitarre ritrovate nei campi di concentramento alla loro liberazione, mentre Aurora Martini sarà la soprano e la voce recitante. Alle 18, all’Agorà, si terrà un incontro pubblico su Primo Levi e Anna Frank realizzato in collaborazione con Atvl, con Caterina Frustagli e Davide Fadda: modererà Andrea Giannasi.