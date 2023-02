Il dottor Luigi Rossi è il nuovo direttore sanitario a Bari

L’Asl di Bari ha individuato il nuovo direttore sanitario: si tratta di Luigi Rossi (nella foto), medico igienista lucchese e ex dirigente dell’area distretto della Piana di Lucca, che sarà operativo dal primo marzo. Lo ha nominato il direttore generale Antonio Sanguedolce dopo che la scelta del direttore sanitario era stata ampliata anche tra gli idonei presenti negli albi delle altre regioni italiane per carenza in Puglia.

"Questa per me è un’esperienza nuova, una sfida fuori dalla Toscana – ha detto Rossi –, un momento di crescita ma anche di confronto tra sistemi diversi da cui possono nascere ottime buone pratiche". Rossi è un medico specializzato in Igiene e Medicina preventiva, indirizzo epidemiologia e Sanità pubblica- titolo conseguito, con lode, presso l’Università degli studi di Pisa. Proviene dalla Toscana, dove ricopriva l’incarico di direttore della zonadistretto Valle del Serchio della Asl Toscana Nord Ovest. Dal 2013 al 2022 è stato direttore della zona distretto Piana di Lucca e in precedenza direttore della Società della Salute Pistoiese e responsabile zonadistretto pistoiese della Asl 3 Pistoia. È, infine, autore di circa 160 pubblicazioni tra articoli su riviste di carattere locale, nazionale ed internazionale, parti di monografie e pubblicazioni su atti di congressi, convegni e seminari.