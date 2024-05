Il dottor Angelo Cerù entra a far parte del comitato scientifico

Angelo Cerù, direttore del Dipartimento Salute mentale e dipendenze dell’Azienda USL Toscana nord ovest, è stato nominato componente del Comitato tecnico scientifico del Centro regionale di riferimento per le criticità relazionali (Crrcr). La nomina è stata disposta dal presidente della regione toscana con un apposito decreto emanato nei giorni scorsi. Con Cerù, faranno parte del comitato tecnico scientifico anche Domenico Bodega, Stefano Grossi, Giuseppe Cardamone, Vittoria Doretti. Cerù ringrazia per la fiducia e per l’onore di questa nuova importante nomina.