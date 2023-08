Il dolce “Geronimo“ si qualifica per le fasi finali di “Randa Joe“

E’ il dolce Geronimo il vincitore del match settimanale di Randa Joe, il concorso fotografico per quadrupedi senza casa per promuovere le adozioni e disincentivare gli abbandoni. Questa la descrizione che ha convinto gli utenti a votare per lui in settimana: “Cagnolone di taglia grande dell’età di 5 anni, Geronimo ha un bel carattere: è buono con umani ed animali. In seguito a problemi neurologici ha difficoltà nella deambulazione, ma ciò non gli impedisce di fare una vita normale come gli altri cani. Infatti cammina, gioca e corre ma lo fa come “di traverso” e necessità perciò di grandi spazi”. Nel frattempo proseguono i quarti di finale e lunedì 21 agosto si affronteranno altri due concorrenti per vincere il premio più grande: una famiglia. Ricordiamo però che - come nel caso di Rocky e altri amici a quattro zampe - è possibile adottare anche “in corsa” i cani ancora in cerca di casa facendone richiesta tramite l’apposita mail dedicata [email protected], gestita e seguita dalle responsabili delle associazioni che collaborano con il progetto del Comune di Lucca, insieme a Lucca Crea ed In-Habit LUCCA. Sono infatti ancora tanti i cani in cerca di casa.