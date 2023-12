Il distributore automatico di sacchetti grigi ”Rfid”

Si utilizza inserendo la tessera sanitaria dell’intestatario dell’utenza e rilascia in automatico acchetti grigi con tag Rfid per il rifiuto indifferenziato. È stato installato ad Altopascio il primo distributore automatico in vista della Tarip. Il distributore è in via Cavour, accanto all’Ufficio tributi, attivo 7 giorni h24, è in funzione solo per le utenze domestiche residenti ad Altopascio e non richiede alcun pagamento. Possono ritirare i sacchetti solo coloro (utenti domestici residenti) che non hanno ancora preso il nuovo kit durante le giornate di apertura dedicate: per utilizzare il distributore è sufficiente inserire la tessera sanitaria, selezionare il tasto 1 e ritirare il proprio kit. Le utenze non domestiche, invece, dovranno richiederli all’Ufficio tributi del Comune: aperto tutte le mattine, dal lunedì al sabato, dalle 8.30 alle 12.30 (0583.240353 - 0583.436311).

”Siamo soddisfatti - commenta il presidente Ascit Ugo Salvoni - il distributore automatico rappresenta un ulteriore passo in avanti verso la digitalizzazione dei servizi".

Ma.Ste.