Il disco ’del cuore’ ogni mercoledì allo Sky Stone

Nuova iniziativa del vulcanico René Bassani, titolare dell’unico negozio di dischi della città: alloSky Stone and Songs nasce “Wednesday break my heart“, uno spazio settimanale aperto a tutti per parlare di un disco. Ognuno ha una serie di dischi che hanno avuto un significato particolare nella propria storia personale o li considera importanti per ragioni storiche o culturali. Album, insomma, che per qualche ragione hanno lasciato un segno profondo. Lo Sky Stone & Songs vuole conoscere questi dischi e le storie che ci girano intorno e, per questo, apre uno spazio a chiunque le voglia condividere.

Sulla scia del successo riscosso dal ciclo di incontri sulla storia della musicam “Friday I’m In Love“, nasce un nuovo appuntamento, questa volta pomeridiano, che, sempre giocando sul testo della canzone dei Cure, si chiamerà “Wednesday break my heart“: ogni mercoledì, infatti, dalle 18 alle 19, porte aperte allo Sky Stone, in via Vittorio Veneto, per prendere parte a questo progetto e occupare il “libero territorio“, contribuendo a realizzare un presidio quotidiano di musica, arte e cultura. A iniziare questo ciclo di incontri sarà Stefano Nottoli che parlerà di “Ovunque proteggi“ di Vinicio Capossela.

"In questi anni di incontri e approfondimenti sulla storia della musica – dice René Bassani, titolare dello Sky Stone – abbiamo visto che quando si parla di musica, c’è tanto interesse, tantissima passione e spesso gli occhi brillano. Per questo, abbiamo pensato a un appuntamento nel tardo pomeriggio, durante il quale chiunque possa raccontare un disco che ritiene particolarmente importante". Come fare per partecipare? "E’ molto semplice – spiega Bassani –: basta contattarci e dire di quale album si vuole parlare e il gioco è fatto. Il primo mercoledì libero sul calendario sarà occupato da chi si è proposto. L’invito a partecipare, quindi, è rivolto veramente a tutti e speriamo che questa iniziativa possa diventare un appuntamento fisso della settimana lucchese".

Per informazioni si può telefonare allo 0583491389, oppure scrivere una mail a [email protected] o attraverso i canali social del negozio.