Il dibattito: raccontare la guerra

Dopo le polemiche che hanno accompagnato l’inizio della manifestazione, Lucca Comics & Games ha deciso di ritagliarsi uno spazio per dialogare sui temi d’attualità, a partire dalle guerre. L’incontro “Raccontare la guerra“, che si è tenuto nell’auditorium in San Romano, ha visto ieri protagonisti Simonetta Gola, la direttrice comunicazione di Emergency; Mario Marazziti, autore de La grande occasione. Viaggio nell’Europa che non ha paura, reportage nei luoghi che hanno accolto i migranti giunti con i corridoi umanitari promossi dalle Comunità di Sant’Egidio; Agnese Pini, direttrice del Gruppo Editoriale QN e Tito Faraci, autore e curatore editoriale per Feltrinelli.

Tanti i temi trattati, partendo dall’intreccio tra arte e comunicazione degli orrori della guerra, tante le domande a cui i relatori hanno tentato di dare risposte, da cosa può fare il mondo della cultura quando vittime innocenti, conflitti, massacri e grandi esodi irrompono nelle nostre vite a come interpretare le informazioni. Non sono mancati i riferimenti alla scelta di alcuni artisti di non partecipare al Festival per motivi politici. "La vera sconfitta è l’assenza dei fratelli Hanuka – spiega Agnese Pini –. Perché non è una scelta politica, ma una conseguenza di un clima e di un odio che si è generato, ed è molto peggio".

ia.na.

In alto: un particolare del manifesto di Lucca Comics

dei fratelli Hanuka