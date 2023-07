Il destino dell’acqua Le differenze politiche non fermano la volontà di salvare la Geal

Si fa presto a dire acqua pubblica, più difficile declinarla. A dividere le forze politiche su un tema che ormai è destinato a subire un’accelerazione importante – ovvero il destino di Geal alle prese con la scadenza della concessione del servizio idrico a Lucca (nel 2025) – è sempre più la strada da intraprendere per mantenere l’acqua pubblica. Nell’ultimo consiglio comunale, tutte le forze politiche hanno votato un ordine del giorno per istituire una commissione speciale sul servizio pubblico in grado di sviscerare gli investimenti necessari all’erogazione del servizio e alla salvaguardia ambientale così come esaminare le possibilità per il mantenimento di un favorevole carico tariffario a carico delle famiglie e delle imprese lucchesi e per un adeguato livello di investimenti nella manutenzione ordinaria e straordinaria della rete. Sino qui, al di là delle solite schermaglie di rito, tutti d’accordo. Il problema, però, sarà dove andare, visto che il rischio, più che concreto, è che Lucca dal 2025 perda la gestione di una risorsa storicamente legata al territorio, dopo aver nel corso degli anni abdicato su trasporto pubblico e gas. E qui le posizioni iniziano a divergere sia dentro sia fuori la maggioranza. C’è chi, come la Lega, ha ribadito a chiare note che esistono i margini per una proroga della concessione e che questa strada va percorsa con ogni mezzo. Solo qualora non fosse praticabile, andrà affrontata l’ipotesi, dolorosa, di una confluenza in un altro soggetto. Sostanzialmente due: Acque Spa, a maggioranza pubblica ma con un soggetto privato (Abab Spa) che ha la maggioranza relativa; e Gaia Spa a totale presenza pubblica, dove ci sono numerosi comuni anche della nostra provincia. Sull’eventuale scelta, che non è all’ordine del giorno, le forze politiche sono destinate a dividersi. Probabile che il Pd sia favorevole a Acque Spa; mentre nel centrodestra le idee sono sicuramente meno delineate.

Nel centrodestra c’è poi la posizione di chi, come l’onorevole di Fratelli d’Italia Riccardo Zucconi, scettico sulla proroga, prova a guardare oltre e propone una multiutility (dunque non solo limitata all’acqua) con alcuni comuni toscani. Posizioni dunque anche distanti all’interno della maggioranza che governa il Comune. E a Palazzo Orsetti cosa dicono? Dalle stanze del sindaco fanno sapere che per il momento la stella polare è il documento approvato in consiglio e che istituisce la commissione e che non si guarda alle differenze di posizione tra i partiti della maggioranza o all’interno di essi visto che tutti hanno approvato quel documento.

Fabrizio Vincenti