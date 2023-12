“Il Desco”, numeri record. Quasi due milioni di impatto

Il Desco 2023 fa boom. La storica manifestazione di prodotti enogastronomici che come ogni anno si tiene al Real Collegio ha chiuso la sua edizione 2023 con numeri da record. Sono stati quasi 29mila i visitatori che hanno generato un impatto economico di 1,8milioni di euro: a dirlo è uno studio condotto dall’Istituto di Studi e Ricerche (ISR) realizzato in collaborazione con la Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest illustrato ieri dal presidente della Camera Valter Tamburini e da Daniel Mocchi, ricercatore dell’Istituto di Studi e Ricerche.

L’indagine, realizzata grazie al supporto degli studenti dell’ISI Pertini di Lucca, ha previsto diverse rilevazioni che hanno coinvolto 700 persone tra visitatori (550), espositori, attività economiche, turistiche e culturali della città. Nei cinque giorni di manifestazione i visitatori sono stati circa 28.600 che, considerando una spesa media pro-capite di 52 euro (erano 48 nel 2022), hanno portato la loro spesa in città, grazie anche allo shopping natalizio, a quota 1,5 milioni di euro. A questi 1,5 milioni vanno aggiunti i 167mila euro per i costi di organizzazione, 111mila degli espositori per partecipare.

A fronte di un investimento di 167mila euro da parte della Camera di Commercio, "Il Desco" ha avuto un impatto di circa 1,8 milioni: 10 volte la spesa sostenuta dall’Ente. Numeri davvero rilevanti. Anche pensando a quanto avvenuto nel 2022, quando si era arrivati a 944mila euro a fronte di un’investimento camerale di 85mila euro. Vanno poi aggiunti quasi 160mila euro di ricavi aggiuntivi delle attività del commercio-somministrazione dei dintorni del Real Collegio.

"Sono particolarmente soddisfatto dei risultati ottenuti quest’anno – afferma Valter Tamburini, Presidente della Camera di Commercio della Toscana Nord-Ovest. Questo successo vuole essere un trampolino per trasformare la mission dell’evento. Ci proponiamo infatti di andare oltre la mera promozione dei prodotti locali, ridefinendo "Il Desco" come un autentico attrattore turistico. Vogliamo creare un’esperienza che spinga i visitatori a soggiornare, esplorare e immergersi nella cultura e nelle bellezze del territorio, anche al di fuori del tradizionale periodo di svolgimento dell’evento".

E veniamo ai giudizi dei visitatori (che provengono per il 10 per cento da fuori regione o fuori Italia, per il 16 da dentro la Toscana e per la parte restante da dentro la provincia): Il 55 per cento di essi ha effettuato acquisti presso gli stand e ha generato anche un effetto sul territorio: il 23 per cento ha infatti colto l’occasione per fare shopping presso i negozi, un 19 ha pranzato o cenato nei ristoranti e pizzerie e un 16 ha speso nei bar. Molto più bassa, invece, la quota di chi ha pernottato o ha visitato musei e altre attrazioni in città. La stragrande maggioranza sono aficionados della manifestazione. Il visitatore è una persona matura (l’età media è di circa 50 anni), è per lo più donna (nel 59 per cento) e viene molto spesso in coppia o in famiglia. La manifestazione è apprezzata al punto tale che quasi tutti i visitatori intendono tornare anche il prossimo anno, ben il 97 per cento, ma viene chiesta maggiore pubblicizzazione, l’allungamento del periodo di svolgimento e la richiesta di ripeterla più volte durante l’anno.

Fabrizio Vincenti