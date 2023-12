Il Desco è maggiorenne. Taglio del nastro in musica

Buona la prima. Nonostante il tempo tutt’altro che clemente, è partita con il solito successo di pubblico la diciottesima edizione de “Il Desco“, l’ormai storica mostra mercato dedicata agli amanti dei prodotti enogastronomici di qualità e agli appassionati della cultura del cibo, nella splendida cornice dei chiostri del Real Collegio. L’edizione 2023 proseguirà oggi (dalle 10 alle 20 con orario continuato) e nei giorni 8-9-10 dicembre prossimi. La musica lirica del Maestro Puccini, di cui ricorre l’anniversario della sua morte, ha allietato la cerimonia di inaugurazione grazie alla collaborazione del festival lucchese Virtuoso e Belcanto, con la presenza del soprano lucchese Maria Novella Malfatti accompagnata al pianoforte da Piotr Yanchek, che ha eseguito le arie pucciniane “Un bel dì vedremo“ e “Oh, mio babbino caro“, aggiungendo anche un omaggio al maestro di Giacomo Puccini, Giuseppe Verdi, con la grande Aria da “La Traviata“.

Sono ben 56 gli espositori di questa edizione, con un consistente aumento rispetto alla scorsa edizione che ha consigliato di dispiegare gli stand sui due piani (e non solo nel chiostro) del Real Collegio. Si tratta di vere e proprie eccellenze enogastronomiche dei territori della Toscana Nord-Ovest, Lucca, Massa-Carrara e Pisa, con un’ampia e variegata offerta di prodotti espressione della tradizione e della tipicità dei territori di provenienza, tutti selezionati in base a criteri di genuinità e qualità. Dai produttori di pasta e prodotti da forno, a quelli di vino e birre artigianali, a quelli di formaggi e salumi. E ancora: dolci e pasticceria, cereali e legumi, olio e condimenti, confetture, miele, salse, sughi e conserve, caffè, cioccolato e liquori.

Da segnalare la presenza delle collettive di Coldiretti e di Cia Toscana Nord, e della partecipazione in qualità di espositori della Strada del vino e dell’olio di Lucca, Montecarlo e Versilia e la Strada dell’olio Monti Pisani, rappresentanti di diversi produttori. Arricchiscono l’offerta alcune produzioni di eccellenza provenienti da altri territori italiani tra cui Reggio Emilia con parmigiano e pasta fresca, Agrigento con i dolci siciliani, Livorno con i liquori, la Liguria con il pesto. Tanti, anche quest’oggi, gli appuntamenti con le degustazioni, gli show-cooking, le conversazioni e i laboratori per bambini. Accanto a tutto questo, come ormai avviene da anni, la manifestazione esce dal Real Collegio grazie a “Esco dal Desco“, un programma di eventi e manifestazioni legate al cibo che si svolgono in contemporanea sul territorio. In questo fine settimana farà tappa a “Il Desco“ anche una delegazione di giornalisti della stampa nazionale ed estera specializzati in food & wine.

Fabrizio Vincenti