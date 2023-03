Il cuore tecnologico è lucchese

E’ tutto lucchese il cuore tecnologico dei 12 sensori di monitoraggio installati sul campanile della chiesa di San Michele. Si tratta di accelerometri e inclinometri prodotti dalla società "Move Solutions" che ha sede in via Guglielmo Lippi Francesconi a San Filippo, nei pressi dell’ospedale San Luca. Questi sensori, come altri sistemi prodotti dalla società Move, vengono utilizzati per il monitoraggio strutturale statico o dinamico nelle varie applicazioni di ingegneria civile. Strumenti che consentono il monitoraggio in continuo e da remoto di chiese, campanili, cavalcavia autostradali, ponti, edifici, metropolitane, dighe, ecc.

I dati affluiscono immediatamente al gateway cui hanno accesso tutti i professionisti impegnati in questa fase di studio e progettazione in San Michele. Da evidenziare che i prodotti di monitoraggio della società Move sono presenti anche in edifici sacri, quali le basiliche San Marco a Venezia e San Francesco ad Assisi, e in monumenti storici come il Colosseo di Roma. Da ricordare anche la presenza degli strumenti dell’azienda lucchese nel porto di Beirut dove il 4 agosto 2020 avvenne la tragica esplosione. Proprio i sensori della Move hanno permesso di evitare altri lutti quando hanno ceduto i vicini silos che contenevano una fondamentale riserva di grano.