Il cuore di Solidarietà e Sviluppo Raccolta fondi per l’Emilia

Il cuore di Solidarietà e Sviluppo batte per la Romagna: un aiuto concreto per l’emergenza alluvione. La cooperativa sociale Solidarietà e Sviluppo sostiene l’iniziativa di Confcooperative Toscana Nord di aderire alla raccolta fondi aperta da Confcooperative Romagna in favore delle zone colpite dal tragico alluvione. Gruppo Giovani Imprenditori di Confcooperative Toscana per venerdì 16 giugno, organizza una serata di beneficienza a favore delle cooperative della Romagna. Oltre alla partecipazione, sarà possibile fare una donazione su apposito conto corrente, con la seguente causale: "La cooperazione Toscana a sostegno dell’Emilia Romagna". "E’ giusto e normale – dichiara il Presidente di Solidarietà e Sviluppo Alessandro Ghionzoli - non potevamo restare a guardare".