Il cuoco del futuro è donna

Il cuoco del futuro? Donna. E’ quanto emerso dalla quinta edizione del corso "I cuochi del futuro" a cura dell’Accademia Gualtiero Marchesi, che ha concluso la prima fase full immersion con soggiorno in formula college a Palazzo Boccella di San Gennaro, sulle colline capannoresi da lunedì 24 settembre a sabato 11 novembre. I ragazzi sono ora pronti a partire per la formazione sul campo che prevede sei mesi in uno dei ristoranti migliori d’Italia, aderente all’Associazione Le Soste. Il corso è realizzato dall’Accademia Gualtiero Marchesi con il patrocinio del Comune di Capannori e il tutor è stato anche quest’anno lo chef Patrick Massera, discepolo del Maestro che arrivò nel suo ristorante di Milano nel 1985, l’anno in cui la guida Michelin assegnò per la prima volta in Italia le 3 stelle.

La prima fase di sette settimane ha avuto grande qualità didattica e pratica di cucina grazie ad un corpo docenti formato da personaggi di altissimo livello. All’esame ha partecipato come esaminatore esterno lo chef Cristiano Tomei che si è complimentato del livello tecnico raggiunto dagli allievi. In questa prima fase al vertice delle verifiche intermedie due ragazze ed un ragazzo, confermando la convinzione di Gualtiero Marchesi che, in un mondo ancora dominato da cuochi uomini, le donne hanno una marcia in più perché cucinano col cuore e, in questo caso, si sono dimostrate anche più studiose. I ragazzi di questa edizione, provengono quasi esclusivamente dalla Lombardia, con la sola eccezione di un giovane proveniente dai Castelli Romani. I ristoranti che li accoglieranno per la formazione pratica di sei mesi sono: Le Calandre, Agli Amici, Miramonti l’altro, la Buca, Nostrano, Berton, Joia, Locanda Margon. Ma.Ste.