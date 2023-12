Il Covid rialza la testa: "Invitiamo a vaccinare i fragili e gli anziani"

La stagione invernale fa rialzare i numeri del Covid, soprattutto fra anziani e persone fragili. Negli ultimi sette giorni si sono registrati in Toscana 3.245 nuovi casi (2.481 la settimana prima). Risultano ricoverate in ospedale 541 persone (142 in più rispetto alla settimana precedente, più 35,6%), di cui 22 (4 in più, più 22,2%) si trovano in terapia intensiva.

All’ospedale San Luca venerdì c’erano 16 pazienti ricoverati in degenza “normale” e 3 in terapia intensivasubintensiva. Situazione simile a quella di ieri: 17 ricoveri normali, 2 in intensiva e 2 in subintensiva. Si tratta soprattutto di pazienti anziani e in gran parte di persone ricoverate per altri motivi che sono risultate positive. A livello regionale, in 4.044 sono in isolamento a casa, perché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi (1.028 in più rispetto alla settimana precedente, più 34,1%). La lista dei decessi si aggiorna con 36 nuovi decessi: 19 uomini e 17 donne con un’età media di 84,3 anni. I positivi dall’inizio dell’emergenza in provincia di Lucca sono 178.603 (404 in più).

“Anche se non ha più la virulenza di inizio pandemia, il Covid può comunque rappresentare un rischio soprattutto per i cittadini fragili e per gli anziani. E’ per questo che invito tutti, e in particolare queste due categorie di persone, a vaccinarsi contro il Covid”. E’ l’appello del presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani.