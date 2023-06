L’articolo 11 della Costituzione, le sue implicazioni nel quadro delle organizzazioni internazionali e delle istituzioni europee, sullo sfondo della guerra alle porte dell’Europa. Riparte da questi temi il ciclo di appuntamenti L’Europa al tempo della guerra organizzati da [email protected], con il quarto incontro - in programma domani alle 21 nell’Auditorium della Fondazione Banca del Monte di Lucca, in piazza San Martino – che ospiterà Emanuele Rossi, professore ordinario di Diritto costituzionale alla Scuola superiore Sant’Anna di Pisa, dove è stato preside e prorettore vicario. Costituzionalista e giurista italiano alla direzione dell’Istituto Dirpolis (Diritto, politica, sviluppo), Rossi proporrà un intervento dal titolo Articolo 11 della Costituzione Italiana: ripudio della guerra, integrazione sovranazionale e Unione Europea. Per maggiori informazioni [email protected]