Il corso pratico di contrappunto del papà di Puccini

I Lucchesi nel Mondo presentano oggi alle 17.30 nell’Auditorium del Palazzo delle Esposizioni in piazza San Martino il volume curato dal compositore Federico Favali (nella foto). Si tratta della pubblicazione di uno dei tesori del Museo pucciniano di Celle, che custodisce una quantità enorme di documenti e cimeli legati a Giacomo Puccini e ai suoi avi, come musica autografa, lettere, fotografie, arredi.

Il “Corso pratico di Contrappunto“ compilato da Michele Puccini per uso “de’ suoi allievi“ scritto da Michele Puccini, padre di Giacomo, nel 1846 per i suoi allievi del corso di composizione, è pressoché sconosciuto anche a musicologi e studiosi. Quindi una “chicca“ assoluta per appassionati e studiosi. La pubblicazione si colloca nell’ambito delle pubblicazioni edite e promosse dall’Associazione Lucchesi nel mondo volte ad offrire contributi preziosi per la storia della città e del territorio della provincia.