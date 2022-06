“Il corpo geniale“ si presenta alla Fondazione Mario Tobino

La Fondazione Mario Tobino organizza per sabato 18 giugno alle 16 “Sorella Follia”, visita guidata dell’ex Ospedale Psichiatrico di Maggiano, dove Mario Tobino ha esercitato la professione di psichiatra per oltre quarant’anni. Informazioni e prenotazione presso: Fondazione Tobino al numero di telefono 0583 327243 (in orario 9-13). A seguire alle 18 - in collaborazione con Accademia Lucchese delle Scienze, Lettere ed Arti, Clinica Psichiatrica Pisa e International Association of Art and Psychology – presentazione del libro “Il Corpo Geniale”, della Prof.ssa Liliana Dell’Osso e Dottoressassa Daniela Toschi.

La vita di uno dei più grandi interpreti e coreografi di balletto di tutti i tempi Vaslav Nijinsky, interprete di punta della compagnia dei Balletti Russi e coreografo che ha sconvolto le platee di tutta Europa, raccontata e analizzata dalla Professoressa Liliana Dell’Osso, che è autrice di oltre 600 pubblicazioni su riviste scientifiche prevalentemente internazionali e risulta nel catalogo online delle scienziate italiane 100esperte.it, che raccoglie i 100 profili di professioniste della scienza. Dopo i saluti della Fondazione e dell’Accademia, il dottor Enrico Marchi introdurrà una conversazione con le due autrici, cui parteciperanno il professor Roberto Boccalon, Presidente IAAPs e Direttore della Scuola di Psicoterapie espressive di Bologna, Flavia Bucciero, Direttrice della Compagnia Con.Cor.D.A.Movimentoinactor ed Elisa Lorenzoni, Psicologa, Psicoterapeuta e Danzaterapeuta.

Durante la presentazione saranno proiettate diapositive e filmati inerenti a temi del libro (tra cui una clip dal video dello spettacolo “Il Crimine contro la grazia di Vaslav Nijinsky”). Saranno inoltre eseguiti brevi saggi di danza e danzaterapia a cura dalla Compagnia Con.Cor.D.A.Movimentoinactor e dalla Scuole di danza e danzaterapia Danzarè e Social Dance Company. L’evento sarà a ingresso libero fino ad esaurimento posti.