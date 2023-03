Il cornista Bruno Schneider in concerto

Il grande cornista svizzero Bruno Schneider, fra i più importanti e richiesti al mondo, sarà ospite domani 17 marzo, alle 21 all’auditorium di piazza del Suffragio, del Festival dei fiati, la rassegna organizzata dal Conservatorio “Boccherini” nell’ambito della stagione Open.

Primo corno nell’Orchestra del Festival di Lucerna, fondata su iniziativa di Claudio Abbado e ora diretta da Riccardo Chailly, Schneider è ospite regolare delle sale più prestigiose al mondo. Per l’occasione il musicista suonerà con Gian Franco Dini, titolare della cattedra di Corno al Conservatorio lucchese nonché uno degli ideatori del Festival dei fiati. Ad accompagnarli al pianoforte sarà Arianna Tarantino, ex allieva del Conservatorio, attualmente avviata a una brillante carriera.

In programma il Concerto per 2 Trombe Selvatiche TWV 54 Es1 di George Philipp Telemann, la Melodie pour Cor Alto et Cor Basse avec Piano op. 25c di Louis François Daupra e, in chiusura, il Concerto per 2 Corni e Orchestra in Mi bemolle maggiore M.C.56 di Michael Haydn.

Bruno Schneider, apprezzato didatta oltre che concertista, in questi giorni tiene anche una masterclass al “Boccherini”. L’ingresso al concerto è libero e gratuito. È possibile prenotare il posto a sedere sul portale Eventbrite. Per informazioni: www.boccherini.it.