il cordoglio del pd

Era sempre in prima fila per cercare di risolvere i problemi della frazione in cui viveva, Spianate. Cordoglio ad Altopascio per la scomparsa

di Michele Bianco (nella foto), esponente del centrosinistra

di Altopascio. Il Pd della cittadina del Tau lo ricorda così: "Abbiamo perso l’amico ed un compagno di tante battaglie dai tempi lontani in cui Michele è stato in prima linea nella militanza politica del partito comunista italiano e nell’amministrazione comunale. Fino all’ultimo, non ha mai fatto mancare la partecipazione, il sostegno

e il supporto alle campagne politiche del Partito Democratico e del centrosinistra altopascese, condividendo le gioie delle vittorie e le delusioni

delle sconfitte".

"Da sempre - continua la nota - Michele ha fatto politica attiva per la sua frazione, Spianate, e per le persone più umili e più in difficoltà; la sua storia di emigrante non l’aveva mai dimenticata e, da sempre, a partire dagli anni ‘70 era diventato un punto di riferimento. Carissimo Michele, ti ricorderemo tutti con grande affetto, amicizia e stima". Aveva gioito per il successo elettorale di Sara D’Ambrosio e si è sempre interessato alle questioni della sua comunità, cercando di contribuire con impegno al miglioramento

del paese.

Ma. Ste.