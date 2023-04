Il coraggio che serve alla Manifattura

Francesco Meucci

C’è del vero in quel che dice Mancini. Perché, ed è innegabile, gran parte del “merito“ delle sue dimissioni va alle forze di opposizione che hanno spinto fin che hanno potuto sulla sua (presunta?) incompatibilità alla presidenza di Geal. Al di là dei tecnicismi, le dimissioni di Mancini sono una vittoria soprattutto di Francesco Raspini che, dopo la sconfitta al ballottaggio, ha avuto il merito di indossare i panni dell’oppositore con lo stesso piglio con cui indossava quelli dell’amministratore. Con il vantaggio di avere dalla sua svariati anni di ‘confidenza’ con il palazzo e i suoi meccanismi. Le dimissioni di Mancini hanno avuto nelle fila dell’opposizione lo stesso euforico effetto che ebbe l’annuncio dell’allora sindaco Alessandro Tambellini del “no“ al progetto di Fondazione CrL e Coima per la Manifattura. E non sarà un caso che proprio in questi giorni l’ex opificio torni in primo piano. Era inevitabile che succedesse, come che questa vicenda avrebbe rappresentato una spina per l’amministrazione. Forse solo Pardini potrà riuscire, e allora saremmo i primi a battergli le mani, ma appare quantomeno complicato – oggi, come prima del voto – a mettere insieme posizioni così diverse come quelle tra le forze della sua maggioranza sulla ex Manifattura. Lo “scazzo“ tra il consigliere Cecchini e l’assesore Buchignani ne è una palese dimostrazione. Peccato, perché in ballo qui non c’è un poltrona, bensì una porzione importante del centro storico e un progetto decisivo per il rilancio della città. Chi scrive si è sempre battutto affinché si portasse in fondo il progetto Coima. Certo, anche quello di Music Innovation Hub è interessante. E altre strade sono percorribili, come no. Ma prima di tutto serve un’idea. Che, francamente, ancora questa amministrazione non ha espresso in modo chiaro e univoco. In settimana è atteso un confronto di maggioranza. Vogliamo credere che sarà quella l’occasione per dire una volta per tutte qual è il destino della Manifattura secondo l’amministrazione Pardini. Dopo, si aprirà il dibattito.