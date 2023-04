Il coraggio che serve alla Manifattura

Francesco Meucci

Le dimissioni in Italia sono cosa rara. Non le ’rassegna’ (e già il verbo è indicativo...) quasi nessuno. Men che mai in politica. Dove, escludendo Francesco Cossiga che si dimise persino da presidente della Repubblica, sono un’eccezione quasi al singolare. Sicché, merita una menzione speciale Gianmarco Mancini che, in quattro e quattr’otto, ha lasciato la presidenza della Geal. E lo ha fatto dimostrando una buona dose di coraggio – senz’altro ben più di quello necessario a ‘rassegnarsi’ – nell’illustrarle come un’azione per proteggere il sindaco Pardini da quello che, a suo dire, era un attacco nei confonti del primo cittadino.