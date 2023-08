Il convegno su Alfonso III

Sabato 26 agosto, alle 10, presso il convento dei Cappuccini di Castelnuovo, II edizione del convegno sul Duca estense Alfonso III che lasciò il trono per vestire il saio francescano, con la presenza dell’arcivescovo Paolo Giulietti, del presidente della Pro Loco Silvio Fioravanti, lo studioso Enzo Cervioni che parlerà di Francesco Saverio Erra sepolto nella chiesa di San Giuseppe. Alle 11 don Giancarlo Biagioni accompagnerà i presenti alla visita del convento e della chiesa. Alle 13, pranzo sul retro del Convento preparato dagli Autieri Garfagnana. Costo per visita e pranzo, 20 euro; dieci per bambini fino a 12 anni. Visita senza pranzo 5 euro. In omaggio, opuscolo del convegno 2022. Alle 15 visita alla maestaina eretta per ringraziamento nel dopoguerra dagli sfollati del rione di Santa Lucia. Dino Magistrelli