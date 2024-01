Il Consorzio pulisce il Serchio. Lavori a Nozzano e Ponte a Moriano

Sono iniziati i lavori di manutenzione del fiume, concentrati in questa fase in particolare nel tratto tra Ponte a Moriano e Nozzano. Il Consorzio di bonifica informa anche di aver rinnovato la collaborazione con gli esperti del territorio per una maggiore sicurezza idraulica dei corsi d’acqua e la tutela degli ecosistemi.

“Sono numerosi gli studi che riguardano questo tema e che vedono una particolare attenzione alla vegetazione fluviale, ai depositi e all’erosione – specifica il Consorzio . I risultati di questi studi, condotti da team di esperti appartenenti a più discipline, hanno portato anche alla redazione di importanti direttive europee come la “Direttiva Alluvioni” e la “Direttiva Acque”. Ad emanare una direttiva specifica per chiarire le modalità di manutenzione anche la Regione Toscana (n.1315/2019). Nel rispetto di tale direttiva sono iniziati i lavori di manutenzione ordinaria del fiume Serchio, in particolare nel tratto che da Ponte a Moriano arriva alla frazione di Nozzano. Gli interventi sono infatti svolti sotto la supervisione di tecnici consortili con l’assistenza specialistica, forestale e biologica, e con un continuo scambio di informazioni con gli operatori“. “Da queste direttive – spiega la biologa Arianna Chines, da anni collaboratrice dell’Ente – emerge l’importanza di considerare i corsi d’acqua per i diversi aspetti tra loro strettamente correlati come il deflusso idrico, la tutela degli ecosistemi ed il valore paesaggistico. Le operazioni di manutenzione sono svolte con particolare cura in modo da facilitare il deflusso dell’acqua, monitorare le opere idrauliche, in primis gli argini, eliminare dall’alveo le piante di grandi dimensioni, secche, deperimenti e non appartanti alla vegetazione fluviale. Le piante tagliate – aggiunge – vengono asportate in tempi rapidi dall’alveo per evitare che siano trasportate via da una eventuale piena”. Si conferma, così, l’attenzione dell’Ente alla tenuta del reticolo: “I lavori – prosegue Chines – permettono di verificare anche l’eventuale necessità di movimentare il materiale che forma le barre e le isole fluviali. Ricordiamo, a tal proposito, che è vietata l’asportazione del materiale litoide (come la ghiaia) dal fiume. La rimozione effettuata in passato è stata infatti la principale causa di incisione del fiume e di erosione delle sponde”.

“Come in molti avranno avuto modo di osservare – commenta la biologa – viene mantenuta una vegetazione ripariale con piante di piccole dimensioni il cui ruolo è fondamentale proprio per ridurre l’erosione che è particolarmente importante in alvei incisi come il Serchio. Inoltre, il ruolo della vegetazione è fondamentale per ombreggiare il fiume, riducendo la temperatura e la traspirazione nei periodi estivi, per depurare l’acqua, per creare habitat per i pesci e incrementare la biodiversità“.