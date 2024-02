Il Consorzio cerca ingegneri. Bando prorogato

Il Consorzio di Bonifica Toscana Nord avvisa che sono stati prorogati i termini per partecipare alla selezione pubblica per ingegneri destinata alla formazione di una graduatoria per l’assunzione di impiegato direttivo tecnico. Il nuovo termine per la presentazione delle domande è fissato alle 12 dell’8 marzo. E’ richiesto il titolo di laurea in ingegneria civile e l’scrizione all’albo degli ingegneri. Il contratto è a tempo pieno e determinato per la durata di un anno con un periodo di prova pari a tre mesi. La retribuzione lorda mensile sarà di 2.332,66 euro (minimo) per 14 mensilità La sede di lavoro sarà Borgo a Mozzano.

Alla domanda andrà unito il curriculum, l’elenco descrittivo delle esperienze professionali maturate e dei titoli valutabili, autorizzazione al trattamento dei dati, fotocopia del documento di identità e del codice fiscale. Tutta la documentazione andrà indirizzata al Consorzio Uno Toscana Nord sede di Capannori via Scatena n.4, 55012, racchiusa in apposito plico e deve pervenire a pena esclusione entro le 12 dell’8 marzo tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite pec all’indirizzo [email protected].