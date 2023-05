Il Consiglio si rivolge al Governo "Reintegrare il fondo nazionale destinato al contributo affitto"

Il consiglio comunale di Capannori ha approvato una mozione con cui si chiede che venga reintegrato il fondo nazionale per il contributo affitto e la morosità incolpevole. Presentato dai gruppi di maggioranza (Pd, Luca Menesini Sindaco, Più Capannori, Sinistra con Capannori, Popolari e Moderati, Gruppo Misto (Pisani) Il documento è stato approvato con i voti favorevoli della maggioranza e quelli contrari dell’opposizione, tranne il Movimento Cinque Stelle che si è astenuto. "La scelta del Governo incide pesantemente sulla già grave situazione abitativa nel paese - recita la mozione- alle prese con rincari energetici, costo degli affitti crescente per effetto dell’inflazione e , nello stesso tempo, con i salari e le pensioni che perdono il loro potere di acquisto. Nel 2022 il Comune di Capannori ha accolto 389 richieste di contributi legati agli affitti, la cui copertura economica era in gran parte legata ai fondi statali. Senza tale contributo statale si potranno avere problemi di morosità, sfratti, e contenziosi con effetti gravi su Regioni e Comuni che gestiscono le risorse stabilite dallo Stato per l’assegnazione degli aiuti agli aventi diritto ai quali in assenza di risorse non saranno in grado di rispondere adeguatamente"

"Il consiglio comunale di Capannori ritiene molto grave questa decisione del Governo evidenziando gli effetti drammatici che questa avrà sul fronte dell’emergenza abitativa- prosegue il documento-. Il Comune quindi si trova costretto ad utilizzare maggiori risorse proprie già previste con una prima variazione di bilancio già approvata dal consiglio. Per tutti questi motivi la mozione impegna il sindaco e la giunta ad intervenire urgentemente, anche attraverso Anci, presso il Governo affinché la Legge di Bilancio venga modificata nel senso di reintegrare ed aumentare adeguatamente la dotazione finanziaria degli aiuti sociali per l’affitto e dei fondi per la morosità incolpevole ed inoltre a continuare a sostenere i cittadini e le cittadine di Capannori con maggiori fragilità sociali ed economiche con particolare attenzione al diritto alla casa e ad inviare il documento alla Presidenza del Consiglio dei Ministri a tutti i gruppi parlamentari".