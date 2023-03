Il consiglio comunale dice “No“ all’installazione dell’antenna telefonica alta 36 metri a S.Cassiano

Tornano in scena gli attori della compagnia teatrale fornacina dei Mercantidarte, una delle realtà più longeve e apprezzate del teatro amatoriale in provincia. Ad ogni nuovo spettacolo è sempre un successo, ricco di repliche e di sold-out e così ci si augura anche per il prossimo lavoro: il 4 marzo, al teatro Giovanni Pascoli di Fornaci, con il patrocinio del comune, presenteranno "Le paradis de Zaza", commedia brillante in quattro atti con la regia di Carla Riani. In scena Nicola Grisanti, Paolo Del Grande, Luca Lunatici, Dario Casci, Elena Bertoncini, Federico Lorenzi, Davide Gennasio, Paola Tognini, Giacomo Casillo, Sara Capanni, Sabatino Romagnoli, Annalisa Frosali e Roberto Bechelli.

Dopo la prima lo spettacolo verrà riproposto in replica il 25 marzo, il 1° aprile, il 22, il 29 ed il 6 maggio (inizio ore 21,15). Prevendite dei biglietti presso l’Erboristeria "Le Centerbe" in via della Repubblica, 165 a Fornaci (Tel. 0583 709901)