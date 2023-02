Il Consiglio comunale dei ragazzi e le iniziative di questo organismo che intende “incidere”

Abbiamo intervistato i componenti del Consiglio comunale dei ragazzi per conoscere le iniziative che intendono intraprendere sul ciclo dei rifiuti.

Alla luce delle conoscenze acquisite, come intendete operare?

"Avendo trovato veramente poca conoscenza della materia, abbiamo pensato di preparare un depliant che spieghi nel dettaglio le modalità di separazione dei rifiuti".

A chi è diretto?

"Intendiamo stamparlo in un numero sufficiente per consegnarlo a ogni famiglia del comune".

Il depliant cosa contiene?

"Spieghiamo, ad esempio, cosa è un RAEE, la differenza tra un contenitore in PET e uno in Tetrapack".

Avete altre iniziative in programma?

"Intendiamo proporre a tutta la popolazione che la nostra scuola diventi un importante punto di raccolta di alcuni tipi di rifiuto".

Come opererete?

"Individuando apposite aree di facile accesso nei pressi della nostra scuola, installeremo alcuni contenitori di raccolta rifiuti".

A quali rifiuti è dedicata l’iniziativa?

"Abbiamo individuato, come più problematiche, la raccolta dell’olio da cucina esausto, batterie, pile e anche i componenti elettrici ed elettronici. In questo modo, anche i cittadini che non hanno ancora la raccolta differenziata, avranno una possibilità di conferimento dedicato al riciclo".