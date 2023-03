Il consigliere Bianucci chiede il ripristino delle strisce pedonali

Ripristinare le strisce pedonali su via Vecchia Pesciatina, all’altezza dell’incrocio tra via per Corte Buozzi e la strada, al confine tra S.Vito e S.Marco. A chiederlo è il consigliere comunale Daniele Bianucci, che ha raccolto la segnalazione dei cittadini della zona e ha fatto un sopralluogo, assieme a Remo Beltrami e ad altre persone che vivono nel quartiere. "I cittadini ci hanno spiegato che ci sono sempre state strisce pedonali in passato in questo sito, all’altezza della fermata dell’autobus - sottolinea Bianucci -. Purtroppo,l’ultima volta che è stato rifatto il manto stradale, le strisce non sono state ripristinate. Ciò sta creando problemi per la sicurezza dei cittadini: perché in questa porzione del quartiere ci sono molti bambini che attraversano abitualmente. Chiediamo al Comune di intervenire rapidamente: alla prima occasione presenterò una raccomandazione in Consiglio comunale".