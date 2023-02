Il consigliere Alfarano sollecita interventi sulle case popolari

Il consigliere Enzo Alfarano (PD) torna a sollecitare il Comune in merito agli alloggi popolari. “Ormai un mese fa - commenta -, la maggioranza consiliare ha respinto la mia mozione che prevedeva lo stanziamento di duecentomila euro per la manutenzione straordinaria per gli immobili di risulta, da assegnare alle famiglie in graduatoria per gli alloggi popolari, adducendo di aver già effettuato stanziamenti necessari. Riscontrando l’insufficienza degli interventi già effettuati, ad oggi è indispensabile segnalare come molte famiglie lucchesi attendano, ormai in condizione di precarietà e disagio assoluto da mesi, le assegnazioni“.