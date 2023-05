Il connubio “Tradizione e innovazione“ Il latino integrazione di percorso bilingue

Il convegno è stato un’occasione imperdibile per esplorare le relazioni tra la tradizione classica e l’innovazione nel mondo dell’istruzione e della formazione, in particolare per quanto riguarda l’integrazione del latino come parte di un percorso bilingue. Lo studio del latino alle scuole medie offre numerosi benefici: migliora le capacità linguistiche, offre una panoramica sulla storia dell’umanità e aiuta a sviluppare abilità di pensiero critico e di problem solving. È un’opportunità per sviluppare una comprensione più profonda del passato, della cultura e della società. Lo studio del latino è un investimento nella formazione dei giovani studenti che può portare benefici a lungo termine e arricchire le loro vite. In un mondo sempre più globale e interconnesso, lo studio del latino alle scuole medie rappresenta un’opportunità per i giovani studenti di sviluppare una comprensione più profonda del nostro passato, della nostra cultura e della nostra società. Il latino non è solo una lingua antica, ma una fonte di conoscenza che può arricchire le vite degli studenti e prepararli per il loro futuro, proprio come la conoscenza della lingua inglese.