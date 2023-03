Il concorso canoro “Città di Lucca“ Come iscriversi

E’ giunto alla 10ª edizione il concorso canoro “Premio Città di Lucca - Elvi Bartolini”, nato nel 2013 in memoria di Elvi Bartolini, insegnante di pianoforte e canto, amica di Migliacci, Mogol e Bigazzi. Quattro categorie: Junior, da 5 a 14 anni; Senior, da 15 a 25 anni; Senior* da 26 a 40 anni; Over, da 40 in avanti. Le selezioni si terranno venerdì 31 marzo per le Categorie Senior* e Over; venerdì 7 aprile le Categorie Junior e Senior, mentre la Finale si terrà sabato 15 aprile al ristorante da “Amleto” in via del Secco, 35 - Nave. Info e iscrizioni al 334 3308960 – Mail: [email protected]