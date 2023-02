Il concerto per Boccherini Sul palco Bronzi e Soldati

Nella città che gli ha dato i natali il 19 febbraio di 280 anni fa, Luigi Boccherini sarà celebrato grazie all’Associazione Musicale Lucchese e al Conservatorio che porta il suo nome, con un grande concerto in programma domani alle 17.30. Sul palco dell’auditorium saliranno il violoncellista Enrico Bronzi (nelle vesti di direttore concertatore), il pianista Simone Soldati e l’Orchestra del Conservatorio “L. Boccherini”.

Il concerto si apre con la Sinfonia in re maggiore, G 490, opera giovanile di Luigi Boccherini composta nel 1765 come ouverture per la cantata La confederazione dei Sabini con Roma, in occasione delle “Tasche”, le elezioni delle massime cariche esecutive della Repubblica di Lucca. A seguire il Concerto per pianoforte n. 13 in do maggiore, K1 415 (K6 387b) di Wolfgang Amadeus Mozart e poi il Concerto per violoncello e orchestra in re maggiore di Leonardo Lèo, compositore tra i massimi esponenti della scuola napoletana, considerato il più versatile della sua generazione. A chiudere, ancora Boccherini con il Concerto per violoncello e orchestra in la maggiore, G 475. Le note al concerto saranno a cura di Marco Mangani, presidente del Centro Studi Luigi Boccherini.

Tutte le più importanti sale da concerto d’Europa, USA, Sud America e Australia hanno ospitato un concerto di Enrico Bronzi. La sua ricca esperienza da solista l’ha portato a imporsi in importanti concorsi internazionali e collaborare con grandi artisti come Martha Argerich, Alexander Lonquich, Gidon Kremer e complessi quali il Quartetto Hagen, la Kremerata Baltica, Camerata Salzburg e Tapiola Sinfonietta. L’attività da solista di Bronzi si affianca a quella, altrettanto intensa con il Trio di Parma e si completa con la didattica. Dal 2007 è professore al Mozarteum di Salisburgo. La musica come occasione di scoperta e contatto con i diversi campi del sapere e l’attenzione al coinvolgimento e alla divulgazione sono i tratti caratteristici della esperienza musicale di Simone Soldati. Presente nelle stagioni di prestigiose istituzioni, nel 2022 ha suonato al Teatro alla Scala con il Quartetto della Scala un programma dedicato a Luigi Boccherini e Giacomo Puccini. Tra le tante collaborazioni quella con la violinista Natasha Korsakova per il concerto di Roma in piazza del Campidoglio alla presenza del Presidente della Repubblica Italiana Giorgio Napolitano e quello in presenza del Segretario di Stato del Vaticano in occasione delle celebrazioni per i 140 anni dell’Ospedale Bambino Gesù. Biglietto intero 12 euro.