Il concerto del maestro Muti. Per diecimila persone con ticket

La macchina organizzativa dell’appuntamento clou delle Celebrazioni per il centenario di Puccini, è in moto. Il grande concerto diretto dal maestro Riccardo Muti con l’Orchestra Cherubini in formazione speciale, sarà il 28 giugno sul palco di piazza Napoleone del Summer Festival, e verrà trasmesso in diretta televisiva. Ma emergono, un po’ alla volta, anche altri dettagli. Intanto lo spettacolo, con posti a sedere, non sarà gratuito ma ci sarà un biglietto e, quindi, una prevedibile caccia al ticket che si scatenerà dal momento del “via“.

Inoltre l’evento, sotto la direzione artistica del maestro Muti, accoglierà dalle 8mila alle 10mila persone. Il titolo? Suggestivo e mirato: “‘Puccini secondo Mutì“. Appurato che l’Orchestra sarà la Cherubini, si tratta a questo punto di capire chi saranno gli artisti coinvolti, i cantanti che saranno chiamati a restituire al pubblico le arie più famose di Puccini. L’annuncio è stato dato in concomitanza del sopralluogo che il sottosegretario alla Cultura, Gianmarco Mazzi, ha svolto due giorni assieme al sindaco Mario Pardini e alla Rai in città. Con loro c’erano anche il maestro Alberto Veronesi, presidente del Comitato per le Celebrazioni, e il patron del Summer Festival, Mimmo D’Alessandro che, come già lo scorso anno con il concerto di Beatrice Venezi, collabora all’evento mettendo a disposizione il palco in piazza Napoleone.

Una super serata in qualche modo “rubata“ all’arena di Verona che era stata annunciata da Amadeus dal palco del Festival di Sanremo. Una vittoria a tutto tondo per la nostra città che conquista un evento internazionale destinato a rimanere nella storia.

L.S.