"Il Comune si vanta di lavori non suoi"

"L’amministrazione D’Ambrosio spaccia per propri interventi realizzati a Marginone da privati". Sono le parole dell’opposizione unita a Altopascio, con i consiglieri Maurizio Marchetti, Francesco Fagni, Valerio Biagini, Simone Marconi, Fabio Orlandi e Luca Bianchi i quali spiegano: "Il sindaco D’Ambrosio sta facendo una serie di incontri sul territorio. Un modo per strappare un titolo sul giornale, perché, ad un anno e mezzo dalle elezioni, un’amministrazione comunale con le idee chiare e con un rapporto diretto e un flusso costante di scambio di informazioni con i cittadini, non ha certo bisogno di queste passerelle. Invece si arriva a spacciare per proprio un intervento fatto da un privato. E’ il caso dell’opera di recupero di un parcheggio e area a verde sulla via Mammianese. Invece di riconoscere la qualità dell’intervento e dare merito a chi lo ha fatto, D’Ambrosio e compagnia non hanno saputo fare di meglio che attribuirsi l’opera".