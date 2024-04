"Il Comune si opponga all’impianto"

Un consiglio comunale straordinario per discutere l’argomento e ribadire il fermo No all’impianto da 10mila tonnellate annue che ricicla pannolini e tutto il materiale assorbente che deriva dall’igiene personale e che sarà realizzato a Salanetti, sul territorio di Capannori formalmente, ma a pochi metri da quello di Porcari. Il gruppo di opposizione "La Porcari che vogliamo" interviene sul tema: "Dobbiamo smettere di pensare al nostro territorio come la pattumiera della provincia, visto che ospitiamo già impianti comprensoriali come il depuratore di Casa del Lupo. Abbiamo chiesto la convocazione di un consiglio comunale straordinario urgente aperto alla popolazione affinché il Comune si opponga in ogni sede alla realizzazione di questo impianto che ha un solo omologo, a Treviso, peraltro una struttura inattiva. Non capiamo - prosegue la minoranza - come mai l’amministrazione comunale fino alla denuncia pubblica dei comitati avvenuta negli scorsi giorni, non ne abbia dato alcuna notizia, sebbene ne fosse a conoscenza dal 10 agosto dello scorso anno".

"I dati che abbiamo trovato sono impressionanti: 10.000 tonnellate all’anno di pannoloni trattati, 4.700 metri cubi all’anno di acqua prelevata dall’acquedotto comunale, 1.900.000 metri cubi all’anno di gas metano utilizzato, 7,5 MWh all’anno di energia elettrica consumata, 40 tonnellate all’anno di sostanze chimiche sbiancanti e deodoranti. Numeri impressionanti che ci preoccupano - prosegue l’opposizione - insieme al rischio di sversamento liquidi, al sovraccarico della depurazione, all’aumento di rumore e di traffico e ai cattivi odori. L’impatto di questi ultimi è previsto fino a 3 km di distanza dall’impianto e coinvolgerà principalmente il territorio del nostro Comune. Porcari è già fin troppo penalizzato in termini di inquinamento ambientale. Siamo quindi assolutamente contrari a caricare ulteriormente il nostro territorio con ulteriori impianti come questo. Nella fase istruttoria circa la realizzabilità dello stabilimento il Comune di Porcari non si è opposto in modo netto e infatti, Regione Toscana ha dato un sostanziale via libera lo scorso 5 marzo".

Massimo Stefanini