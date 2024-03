"Il Comune paga i suoi fornitori con un anticipo medio di 18 giorni"

L’amministrazione comunale di Lucca per tutto il 2023 ha pagato in media con un anticipo di 18 giorni rispetto alle scadenze previste dalla legge le aziende che forniscono servizi, beni e prestazioni professionali di vario genere. Lo sottolinea una nota di Palazzo Orsetti.

Si tratta di un risultato che è in linea con l’andamento degli ultimi anni ed è frutto di un’attenta gestione dei flussi di cassa, realizzata anche attraverso un costante recupero dei crediti esigibili, e delle condizioni generali di liquidità, che hanno consentito al Comune di non ricorrere ad anticipazioni di tesoreria.

“Un dato importante – spiega l’assessore al Bilancio Moreno Bruni – che è in linea con la gestione finanziaria dell’Ente nel suo complesso. Quest’anno, oltre ad avere approvato il Bilancio prima della fine dell’anno, evitando così di entrare nella modalità dell’esercizio provvisorio, abbiamo fatto un lavoro notevole per la riduzione dell’indebitamento complessivo, utilizzando peraltro parte dell’avanzo libero a disposizione per chiudere la partita ereditata dei Quartieri Social, che avrebbe potuto pesare per diversi anni a venire sui conti del Comune. Il fatto che si vadano progressivamente riducendo i tempi di pagamento è dunque un’ulteriore prova della gestione oculata delle risorse finanziarie dell’Ente, oltre a rappresentare un elemento di positività per il sistema economico locale nel suo complesso”.

La tempestività nei pagamenti che fa registrare il Comune di Lucca è d’altra parte il risultato di un lavoro sinergico fra gli uffici, che ha consentito di adottare modalità di gestione delle fatture che accorciano i tempi fra la loro ricezione e la liquidazione, nonché di una ricognizione continua dei servizi finanziari volta ad evitare che restino giacenti fatture da liquidare, se non ci sono motivi specifici che ne ostacolano il pagamento.